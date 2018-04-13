Ринок праці Запорізької області

Станом на 13 квітня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 19,4 тис. осіб, з них 14,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 13 квітня 2018 року – 1692 одиниці (у м. Запоріжжі – 970 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку квітня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 163 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 301 безробітний, який перебував на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.