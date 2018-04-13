У м. Запоріжжя пройшли змагання Всеукраїнського фестивалю ДЮП у Олександрівському районі

12 квітня на базі Запорізької гімназії №15 пройшли районні змагання обласного етапу ХХІІ Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежних. В змаганнях взяли участь вісім команд шкіл Олександрівського району міста Запоріжжя.
Всі учасники показали високий професіоналізм та знання правил пожежної безпеки, демонстрували високу вокальну та хореографічну майстерність, вміння з гумором говорити про серйозні речі.
За результатами змагань почесне перше місце посіла команда «Лицарі вогню» – вихованці гімназії № 15, друге місце – команда «Вогняна Феміда» школи №11, третє місце зайняли учні школи № 1 команда «Шанс». Рятувальники вручили учасникам грамоти та кубки.
Переможці будуть представляти свою команду на міському етапі який відбудеться 27 квітня у Палаці дитячої та юнацької творчості етапі.
Дякуємо всім юним пожежним-рятувальникам котрі взяли участь у змаганнях, та бажаємо успіхів!
ГУ ДСНС України у Запорізькій області