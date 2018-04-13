У запорізькому аеропорту митний контроль пройшли майже 63 тисячі пасажирів

Щотижня через повітряні ворота м. Запоріжжя митний контроль проходять щонайменше 6300 громадян.
Усього за три місяці поточного року працівники митного поста “Запоріжжя-аеропорт” Запорізької митниці ДФС здійснили митне оформлення понад 650 міжнародних авіарейсів та 62915 пасажирів.
У структурі перельотів – регулярні авіарейси до Білорусії та Туреччини (у січні-березні – 422), туристичні авіасполучення до Єгипту та Ізраїлю (175), а також чартерні (30) та вантажні перевезення (24).
Через митний контроль пройшло понад 55 тонн вантажу, більшість з яких склали експортні поставки, оформлено близько сотні митних декларацій.
Також за цей період у пункті пропуску складено 11 протоколів про порушення митних правил, виявлено незаконне вивезення з України 8,7 тисячі пачок тютюнових виробів. Крім того, деякі пасажири намагалися перетнути митний кордон, без заповнення митних декларацій та дозвільних документів на медичні препарати, обмежені до перевезення, незаконно провезти раритетні поштові марки, музичний інструмент, холодну зброю тощо.
Нагадаємо, детальна інформація про митне оформлення, у тому числі, правила користування “червоним” та “зеленим” коридорами, розміщена на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya.
Запорізька митниця ДФС