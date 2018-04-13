Запорізькі митники в аеропорту виявили громадянина Туреччини, який намагався сховати на собі 60 упаковок лікарського препарату

Співробітники Запорізької митниці упередили незаконне ввезення ліків “кмітливим контрабандистом”.
Вчора ввечері, 12 квітня, у запорізькому міжнародному аеропорту, під час оформлення пасажирів, що прилетіли зі Стамбулу, увагу митників привернув громадянин Туреччини, одяг якого був занадто теплим для весняної погоди – він був одягнений у пухову куртку та теплу кофту.
Пасажир для проходження митного контролю обрав спрощений порядок – “зелений коридор”. Після перетину білої смуги йому було запропоновано надати речі для митного контролю, в результаті якого у внутрішніх карманах куртки з ознаками приховування знаходилось 60 упаковок лікарського препарату “Dysport”. При цьому жодних дозвільних документів та медичних довідок пасажир не мав.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. №458 знайдена кількість препарату перевищує дозволені обсяги ввезення громадянами на митну територію України.
Стосовно громадянина Туреччини складено протокол про порушення митних правил.
Зазначимо, цей дороговартісний препарат використовується в медицині для вирівнювання зморшок та інших лікувальних цілей. Його зберігання та транспортування вимагає дотримання жорсткого температурного режиму, який у даному випадку було порушено.
Запорізька митниця ДФС