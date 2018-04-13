Запорізькі оперативники фіскальної служби ліквідували незаконну торгівлю імпортними цигарками та елітним алкоголем

Співробітники податкової міліції фіскальної служби Запорізькій області встановили факт незаконної Інтернет-торгівлі підакцизними товарами, частина з яких надійшла до України поза митним контролем.
У рамках проведення операцій “Акциз-2018”, “Рубіж-2018” та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 КК України оперативники ДФС встановили у Запоріжжі двох місцевих жителів, які здійснювали реалізацію цигарок, тютюну для кальянів та алкогольних напоїв за готівку, у тому числі, через мережу Інтернет. Ділки не були зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності та не мали відповідних ліцензій на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами.
За результатами проведених заходів виявлено місця зберігання і реалізації підакцизної продукції та вилучено більше 28 тисяч пачок сигарет в асортименті, 247 пачок тютюну для кальянів та 267 літрів елітних алкогольних напоїв. Загальна вартість вилученого складає майже 1,3 мільйона гривень.
На даний час триває розслідування кримінального провадження.
Головне управління ДФС у Запорізькій області