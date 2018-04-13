12 квітня співробітники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області розпочали проведення позапланової перевірки торгівельного центру «Метро».
Під час перевірки особливу увагу фахівці ДСНС звернули на стан утримання шляхів евакуації та еваковиходів, електрогосподарства, блискавкозахисту, забезпеченість первинними засобами пожежогасіння тощо.
Автоматична система протипожежного захисту буде перевірена 13 квітня в присутності представників обслуговуючої компанії.
Разом з працівниками торгівельного центру рятувальники перевірили справність пожежних гідрантів, що знаходяться поблизу закладу.
Також, для відпрацювання оперативних дій, рятувальники «гасили» умовну пожежу.
Згідно тактичного задуму, в приміщенні газової котельні на 2 поверсі виникла пожежа. Вогнеборці одразу приступили до виконання дій за призначенням – провели розвідку, визначили вирішальний напрямок ліквідації надзвичайної події. Оперативний штаб пожежогасіння організував взаємодію всіх залучених підрозділів. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників та персоналу, умовне загоряння було швидко ліквідовано.
Водночас, продовжуються перевірки об’єктів з масовим перебуванням людей на території Запорізької області. Дані заходи проходять відкрито: до участі у перевірках рятувальники запрошують представників засобів масової інформації.
Запорізькі рятувальники розпочали перевірку ТЦ «Метро»
12 квітня співробітники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області розпочали проведення позапланової перевірки торгівельного центру «Метро».