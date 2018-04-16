Алея воїнів АТО

21 квітня у Запоріжжі на острові Хортиця відбудеться церемонія висадження дубів і встановлення пам’ятного знаку на честь полеглих в АТО українських воїнів. Акція пройде в рамках українсько-литовського проекту, який об’єднав ветеранів, воїнів, громадських активістів та волонтерів обох країн. Учасники заходу висадять 2100 дубів, які подарувала Литва. Приєднатися до акції запрошують всіх бажаючих. Також на Хортиці протягом дня буде працювати дитяча зона, польова кухня та ярмарок народних майстрів. Запорожці зможуть насолодитися грою бандуристів і кобзарів, а також подивитися на виступ козаків на конях і зі зброєю. Завершиться день відкриттям Хрестомеча – пам’ятного знаку українським воїнам, які віддали життя за свободу України. Початок заходу заплановано на 12.00. Збір учасників поруч з музеєм.