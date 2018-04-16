Чудовий подарунок воїнам-захисникам України, що перебувають на лікуванні у Запорізькому військовому госпіталі, підготували вихованці міської дитячої музичної школи №4 і волонтер Світлана Варава за підтримки видавничого будинку «Кераміст». Пацієнти госпіталю тепло зустріли тріо юних флейтистів «Вінтаж» під керівництвом викладача музшколи Бориса Баклицького, юних вокалістів і виконавців на саксофоні, акордеоні, гітарі. Захід відбувся в рамках обласної благодійної акції «Великодній кошик солдату». Тож гості прибули до госпіталю не з порожніми руками – привезли солодощі, фрукти(яблука, банани, апельсини), випічку, придбання та інгредієнти для виготовлення яких спонсорував «Кераміст». Смачнющі пироги та інші різноманітні духові самколики власноруч випікала для хлопців волонтер Світлана Варава. Радник генерального директора видавничого будинку «Кераміст» Олександр Карчевський передав госпіталю сердечні вітання від свого очільника – відомого запорізького бізнесмена і мецената Дмитра Зусмановича. Він також розповів хлопцям про благодійну діяльність корпорації «Кераміст» у галузі культури та мистецтв. На підтвердження запросив на вистави «Нового театру», яким опікується Дмитро Зусманович.
– Важливість таких акцій для якнайшвидшого одужання і соціалізації наших пацієнтів важко переоцінити, – відмітив заступник начальника госпіталю полковник Олександр Тяпкін.- Ми щиро вдячні за тепле піклування і сердечну турботу і юним музикантам, і волонтерам, і меценатам, таким як Дмитро Маркович Зусманович. Адже нашим хлопцям, які заради мирного неба над Україною не шкодують власного життя, вкрай потрібно знати, що їх жертви не марні, їм вдячні і високо цінують їх визначний внесок у незалежність нашої держави.
Благодійна акція у Запорізькому військовому госпіталі
Чудовий подарунок воїнам-захисникам України, що перебувають на лікуванні у Запорізькому військовому госпіталі, підготували вихованці міської дитячої музичної школи №4 і волонтер Світлана Варава за підтримки видавничого будинку «Кераміст». Пацієнти госпіталю тепло зустріли тріо юних флейтистів «Вінтаж» під керівництвом викладача музшколи Бориса Баклицького, юних вокалістів і виконавців на саксофоні, акордеоні, гітарі. Захід відбувся в рамках обласної благодійної акції «Великодній кошик солдату». Тож гості прибули до госпіталю не з порожніми руками – привезли солодощі, фрукти(яблука, банани, апельсини), випічку, придбання та інгредієнти для виготовлення яких спонсорував «Кераміст». Смачнющі пироги та інші різноманітні духові самколики власноруч випікала для хлопців волонтер Світлана Варава. Радник генерального директора видавничого будинку «Кераміст» Олександр Карчевський передав госпіталю сердечні вітання від свого очільника – відомого запорізького бізнесмена і мецената Дмитра Зусмановича. Він також розповів хлопцям про благодійну діяльність корпорації «Кераміст» у галузі культури та мистецтв. На підтвердження запросив на вистави «Нового театру», яким опікується Дмитро Зусманович.