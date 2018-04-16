Юліана Козаченко: “Податкові надходження з доходів запорізьких платників зросли на 309 мільйонів”

З початку року запорізькі платники забезпечили до бюджетів майже 1,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, яка зазначила, що сплачена сума на 309 мільйонів або на 27 відсотків перевищує минулорічну.
Зокрема, до місцевих бюджетів спрямовано 1,1 мільярда, це на 232 мільйони більше, ніж торік. До державного бюджету надійшло 367,5 мільйона, що на 77 мільйонів перевищує минулорічні показники.
Серед найбільших платників податку – підприємства з виробництва електроенергії, кольорових металів, добування залізних руд, роздрібної торгівлі продуктами, вантажного залізничного транспорту, а також установи та організації сфери охорони громадського порядку, безпеки, державного управління та освіти.
У надходженнях по територіях значні суми отримали бюджети обласного центру – майже 546 мільйонів, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 131 мільйон, Мелітопольщини та Приазов’я – 112 мільйонів, Бердянського та Приморського районів – 79,5 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 56 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – понад 50 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 49 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області