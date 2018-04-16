Лелеки у Запоріжжі

Лелеки, найчарівніши з птахів, оспівані в поезіях, легендах, витворах мистецтва майже не селяться на запорізькій землі. Можливо клімат надто спекотний, можливо ми, як сусіди чимось їм не догодили, але завжди лелеки оминають Запоріжжя, і летять оселитись далі на північ, або за захід України.
Але життя наше стрімко змінюється на очах. Одним з проявів цих змін, це поява лелек у запорізькій області. Ось і цією весною родина лелек оселилась в одному з селищ Вільнянського району, обравши для власного гнізда електричний стовп серед зруйнованих будівель часів колишнього радянського минулого. Поява цих птахів на нашій землі, окрім суто біологічних чинників має символичне значення. Бо лелека завжди вважалась символом миру, родини, та добробуту.
Олександр Максимов, текст, фото