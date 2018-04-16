Молодіжна акція до Дня перемоги

У Мелітополі напередодні Дня Перемоги волонтери молодіжного руху «Твій вибір» організовують чергову акцію по збору коштів для ветеранів Другої світової війни з району. Взяти участь в ній може кожен охочий. Щоб купити продукти для ветеранів, організатори акції просять відгукнутися спонсорів і просто небайдужих людей, які можуть перерахувати кошти або передати продукти. Крім того, щоб рознести продукти, квіти і приділити увагу літнім героям, необхідні волонтери. Готових до співпраці чекають у ГО «Твій вибір».