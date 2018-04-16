Ремонт доріг

Транспортного колапсу у Бердянську намагатимуться уникнути. Як повідомив міський голова Володимир Чепурний, Середню гору, де ведеться реконструкція колектора, планують відкрити до 1 червня. Відразу ж після цього почнеться ремонт підйому на проспекті Східному (Пролетарському). Ремонт Східного проспекту стартує з нижньої частини міста, його почнуть проводити в районі горбатого моста. Потім просунуться далі. І до того часу, як дійдуть до підйому по проспекту і перекриють його для руху транспорту, Середню гору вже відкриють.