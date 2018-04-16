14 квітня, футбольна команда “Гепард” військової частини 3029 Національної гвардії України зіграла перший свій матч у новому сезоні Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО, на стадіоні в Дніпрі.
8 команд Східного дивізіону протягом сезону боротимуться за право прийняти участь у фінальних матчах, де кращі команди зі всіх 5 дивізіонів змагатимуться за Кубок Героїв АТО.
На початку змагань відбулась урочиста церемонія відкриття змагань, на якій представники Всеукраїнського об’єднання учасників АТО “Українці разом”, представники територіальних управлінь НГУ та ЗСУ привітали команди-учасники та побажали їм успіхів та перемог у чемпіонаті.
Також до футболістів звернувся голова правління Всеукраїнського об’єднання учасників АТО “Українці разом” Руслан Руденко: “ЦЕ дуже гарна традиція в українському футболі, та я радий вітати вас сьогодні. Нехай перемагають найдостойніші…”
Під час церемонії, учасники вшанували хвилиною мовчання загиблих Героїв АТО та заспівали Гімн Украйни.
Команда Запорізького Гепарду виступила останньою, та шляхом жеребкування її суперником виявилась команда “Ворскла Полтава”, з якою вона зіграла в нічию – 2:2. Весь матч видався для футболістів доволі напружений та до останньої секунди на полі відбувалась запекла боротьба за м’яч, але все ж матч закінчився з рівним рахунком.
Наступний матч для Запорізького Гепарду також пройде на в’їзді, у місті Харків з ФК “Перша столиця”.
Розпочаті змагання нового сезону Ліги учасників Ато з футболу
14 квітня, футбольна команда “Гепард” військової частини 3029 Національної гвардії України зіграла перший свій матч у новому сезоні Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО, на стадіоні в Дніпрі.