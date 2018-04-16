Тепло від проммайданчика

Заводський район у Запоріжжі почав отримувати у міжопалювальний період гарячу воду за рахунок «вторинного тепла» комбінату «Запоріжсталь». Нагадаємо, даний проект з підігріву води реалізується поетапно. У 2017 році таким чиномм були забезпечені потреби споживачів Олександрівського, Вознесенівського районів, Південного мікрорайону, лівобережної частини Дніпровського району. А відтепер – споживачів Заводського району. Роботи щодо Заводського району були розпочаті у грудні минулого року та завершилися нещодавно. Кошти на закупівлю матеріалів, близько п’яти мільйонів гривень, були виділені з міського бюджету. Самі роботи були виконані власними силами концерну «Міські теплові мережі». Відзначимо, з 2008 по 2017 рік концерн «Міські теплові мережі» заощадив близько 84 мільйонів кубічних метрів газу завдяки використанню «вторинного» тепла проммайданчика «Запоріжсталі». За інформацією концерну «Міські теплові мережі», всього цього року централізоване гаряче водопостачання у міжопалювальний період за рахунок «вторинного тепла» «Запоріжсталі» отримуватимуть 183720 споживачів, 536 об’єктів бюджетної сфери та 4586 об’єктів господарської групи міста Запоріжжя.