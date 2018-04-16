У запорізьких парках висадили понад 50 тисяч весняних квітів

У Запоріжжі міські парки готують до весни. Комунальники Їх прибирають, приводять у порядок малі архітектурні форми, фарбують лавочки, урни та інші конструкції, висаджують квіти.
-У парку Перемоги розбили 4 нових клумби. Тижнів через три почнеться активне цвітіння тюльпанів. Незабаром відкриються і нарциси. У парку Вознесенівському буде багато квіткових фотозон. Виготовили арку, навколо якої висадили 40 кущів троянд. Це наша ідея, яку вдалося реалізувати завдяки участі у проекті «Ми – це місто». Підприємство виграло грант. Також на містку з’являться вазони з квітами. Розбиті 7 нових клумб, – розповіла директор КП «Титан» Лариса Іщенко.
Всього у двох парках будуть радувати розмаїттям барв і ароматом цвітіння більше 50 тис. тюльпанів і гіацинтів. Це білі, червоні, жовті, рожеві і інші відтінків квіти.