Бліц опитування: Які птахи живуть поруч з вашим домом?

1.Олег Лагур, художник:
-Мешкаю у приватному будинку на Верхній Хортиці. Пташок у саду-безліч.Є родина дятлів, є синиці, влаштували гніздо у металевій трубі. Звернув увагу, вони встигають народжувати пташенят двічі в рік-навесні, та восени.
2.Тетяна Осадчук, викладач:
– Була взимку в історичному комплексі на Хортиці. Бачила майже ручного чорного крука, якого с дитинства вигодували та приручили козаки. Дуже поважний та кумедний одночас. А зараз кажуть що він десь зник.
3. Олена Щербань, майстриня, Полтавська обл.:
-У селищі, де я мешкаю фермер розводить африканських страусів. Чудернацькі величезні тварини,навіть якось не можу їх вважати пташками.
4. Віталій Ткачов, пенсіонер:
-На дачі постійно спостерігаю якихось надзвичайно красивих шпаків, забарвлення незвичне. Кажуть що це якісь єгипетські шпаки. Літають величезними зграями.
5. Сергій Собінецький, інженер з ТБ:
-Ходив на Хортицю до бази відпочинку інженерної академії. Бачив родину справжніх орлів. Дуже величезні. Враження неначе у якомусь вестерні