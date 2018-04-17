Бліц-опитування: Який ваш особистий несок у збереження довкілля?

1.Олег Бурбовський, почесний громадянин м.Запоріжжя:
-Наша фотоспілка сумісно з запорізькою мерією кожен рік проводить конкурс- виставку присвячену довкіллю. Намагаємось фіксувати у власних світлинах болючі питання з екології. Пропагуємо так би мовити екологічні знання серед місцян.
2.Леонід Гоєв, пенсіонер:
-На жаль особисто я мало що можу зробити для довкілля. Хіба що не залишати сміття , якщо відпочиваю з родиною на природі, а ретельно зібрати і викинути у належне місце.
3.Ірина Дорокупля, менеджер:
-Особисто я роблю так- якщо у вас є сміття, то кидайте його в урну. Якщо буваєте на Хортиці, то беріть з собою кульку, та збирати в неї все , не залишайте сміття на Хортиці беріть його з собою. Це самий простий і дієвий засіб збереження довкілля.
4.Олександр Потьомкін, пенсіонер:
-Особисто я ніколи не викидаю у смітник бумагу, бумажний непотріб, а також пластик. Все це я здаю в пункт прийому. Бажано, щоб так робили усі
5.Анатолій Шугайло, юрист:
-Намагаюсь розповсюджувати екологічні знання. Вважаю що головна небезпека довкіллю не в побутових відходах, а саме в екологічній необізнаності суспільства. На жаль ця необізнаність притаманна і тим хто має опікуватись екологічними питаннями на державному рівні.