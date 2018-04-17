«ФІЛАРМОНІЯ – ДІТЯМ» ДЛЯ УЧНІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

В рамках мистецького проекту «Філармонія – дітям» артисти Запорізької обласної філармонії провели ряд концертних заходів містами Запорізької області. Так, 12 квітня чудову музичну програму побачили учні Малотокмачанської школи та гімназії «Сузір׳я» м. Оріхів. Разом із артистами малята мандрували країнами Європи, знайомлячись із їх музичною культурою. Провідні майстри сцени Юлія Якса (сопрано), Микола Квєтков (тенор) та солістка філармонії Поліна Гонтарь (естрадний спів) подарували класичні композиції, сучасні українські та зарубіжні хіти. Звичайно, під час подорожі завітали й до неньки-України, насолодившись її прекрасними творами. Мелодійним звучанням багатоголосої бандури слухачів радувала заслужена артистка України Ольга Беженарь, виконавши запальні варіації українських народних пісень, а ведуча програми – Анна Миронова розповіла діткам про історію створення національного інструменту та його місце у сучасному житті. Також, дивували малечу ілюзіонними номерами.
А вже 13 квітня разом з артистами філармонії у цікавий казковий світ поринули дітлахи с. Біленьке Запорізького району. Мюзикл «Витівки Шапокляки у місті Лад» із радістю зустрічали малята місцевого дошкільного навчального закладу та найменші учні загальноосвітньої школи. Цікава й пізнавальна програма створена так, що в ігровій формі діти дізналися нові музичні терміни, а казкові герої заохотили їх до навчання. Перед початком вистави ведуча, заслужений працівник культури України Алла Ходакова, зробила стислий екскурс у теорію музики. Вона розповіла які бувають співочі ансамблі та голоси, що таке тоніка, лад (мажор, мінор), камертон і яку роль він відіграє у світі музичних інструментів. Діти з радістю слухали розповідь ведучої та навперебій відповідали на її запитання, демонструючи набуті знання. Цікавий сюжет та комічні сцени підняли всім настрій та нагадали про важливість найкращих людських якостей. Позитивні емоції біленківцям дарували: провідні майстри сцени Юлія Якса, Микола Квєтков, Лариса Малацай, Вікторія Шестакова та Володимир Малацай, партія фортепіано – Лариса Гнедиш.
Перегляд програм, які підготував творчий колектив філармонії, не залишив байдужим жодного глядача, про що свідчили бурхливі оплески та щирі слова вдячності. Своїми концертними програмами Запорізька обласна філармонія прививає дітям любов до музики та мистецтва та дбає про їх естетичне виховання.
Діти та дорослі щиро дякували за візит та запрошували артистів знову завітати до них, а музиканти, в свою чергу, висловили побажання бачити малюків гостями концертного залу імені М.І. Глінки Запорізької обласної філармонії щонеділі о 12.00 в рамках постійнодіючого проекту «Філармонія – дітям».