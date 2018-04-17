На Запоріжжі оперативники затримали підозрюваного у вбивстві

Співробітники кримінальної поліції затримали раніше неодноразово засудженого чоловіка, який, під час вживання спиртних напоїв, спричинив смертельні тілесні ушкодження мешканцю міста Камянка-Дніпровська.
16 квітня близько 12:00 до Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в будинку по вулиці Вишневій в місті Кам’янка-Дніпровська виявлено труп господаря 1960 року народження з тілесними ушкодженнями.
Поліцейські встановили обставини скоєння злочину й особу підозрюваного.
15 квітня близько 22:00 в будинку, під час вживання спиртних напоїв, між потерпілим та його знайомим 1972 року народження виник конфлікт. Зловмисник наніс декілька ножових поранень в область тулубу господарю будинку. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер. Після, правопорушник зник з місця події.
Оперативники розшукали підозрюваного неподалік автовокзалу, коли він збирався їхати до Запоріжжя. Правопорушник лише у грудні 2017 року звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за скоєння крадіжки. Його затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 23 особам повідомлено про підозру у скоєнні умисних вбивств.
Нагадаємо, що в селі Велика Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району під час сварки та вживання спиртних напоїв правопорушниця спричинила ножове поранення родичу.
Відділ комунікації поліції Запорізької області