ОТОЧЕННЯ ЯНУКОВИЧА ВИТРАТИЛО 75 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ, ЩОБ ОЧОРНИТИ ОПОЗИЦІЮ

Сенсаційні документи з розслідування американської прокуратури опублікувало одне з найавторитетніших видань світу – британська газета The Guardian. Виявляється, проти лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко протягом багатьох років велася глобальна дискредитаційна кампанія за допомогою таємних медіа-операцій, яка мала на меті створити негативний образ політика як у світі, так і в Україні.
Оприлюднені в Британії документи свідчать про те, що замовником дискредитаційної кампанії була кланова система України на чолі з Віктором Януковичем, а виконавцем – його американський піарник Пол Манафорт, що сьогодні перебуває під слідством у справі фальсифікації виборів Трампа.
Згідно документів, що приводить The Guardian, на кампанію з компрометації Тимошенко режим Януковича витратив 75 млн доларів (2 250 000 000 грн), сліди від яких знайшли на офшорних рахунках Манафорта.
Лише за рік кампанії американські лобісти розмістили у закордонних ЗМІ більше ніж 2000 матеріалів, щоб навішати на Юлію Тимошенко ярлики “корупціонера”, “газової принцеси”, “людини, що рветься до влади”, антисемітизму і нацизму тощо. Цим займався спеціальний створений експертно-аналітичний Центр CXSSR, що знаходився у Відні, а сайт центру базувався на сервері у Москві. Усі негативні матеріали про Юлію Тимошенко за гроші публікувалися у впливових світових ЗМІ, а потім розповсюджувалися в Україні.
Сенсаційне розслідування, опубліковане британським виданням доводить, що вся негативна інформація щодо Юлії Тимошенко виявилась банальним обманом.