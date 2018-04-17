Перший політ, першого україньского гелікоптера

16 квітня з випробувального майданчика аеродрому «АТ Мотор- Січ» піднявся в небо та зробив перший демонстраційний політ перший український гелікоптер МСБ 2 «Надія». Гелікоптер являє собой модернізовану та осучаснену версію радянського МІ 2. Ідея модернізації та його реалізація повністю належить «АТ Мотор –Січ». Сімволична назва гвинтокрила «Надія» -це надія на розвиток країни та високих технологій. Саме так вважає президент Мотор –Січі В’ячеслав Богуслаєв. До кінця 2018 року триватимуть випробування нової машини до отримання нею державного сертифікату. Гвитнтокрил матиме кілька модифікацій за своїм призначенням: для патрулювання автошляхів, моніторингу трубопроводів, для ЗСУ, для сільського призначення, та пасажирський варіант.
Олександр Максимов, текст, фото