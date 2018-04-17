Підприємства Запорізької області сплатили майже 72 мільйони екоподатку

За три місяці 2018 року платники Запорізької області спрямували до бюджету майже 72 мільйони гривень екологічного податку. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження екологічних платежів зросли на 15,3 мільйона.
Зокрема, з початку року до спецфонду державного бюджету надійшло понад 32 мільйони, до місцевих скарбниць – більш ніж 39 мільйонів.
У поточному році податок за забруднення довкілля сплачують майже 2,8 тисячі підприємств регіону. Найбільші надходження забезпечили платники м. Енергодар – майже 58 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 6,2 мільйона та м. Запоріжжя – 4,6 мільйона.
Нагадаємо, екологічний податок – загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, у тому числі радіоактивних. Нарахування і сплату екоподатку регулює стаття 240 Податкового кодексу України.
Головне управління ДФС у Запорізькій області