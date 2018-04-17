Потяг Єднання «Труханівська Січ» прибув до Запоріжжя

16 квітня, у рамках Всеукраїнської патріотичної акції «Труханівська Січ» потяг єднання завітав до славетного міста Запоріжжя та а його учасники відвідали військову частину 3029 Національної гвардії України, де для них влаштували екскурсію та знайомство с життям військових.
Патріотичний проект «Труханівська Січ» розпочато у квітні 2016 року за ініціативою Президента України щодо укріплення національної єдності. За цей час, через всю Україну, мандрувало 11 потягів та понад 2 тисячі школярів, студентів, учасників АТО з різних куточків нашої країни.
«Труханівців» зустрічали на залізничному вокзалі «Запоріжжя-1», де вони прийняли участь у урочистому відкритті меморіальної дошки на честь Українських Січових стрільців, що у квітні 1918 року звільнили Олександрівськ (після 1921 р. – м. Запоріжжя) від більшовиків.
Після чого гості прибули до 9-го полку оперативного призначення НГУ з метою вшанування загиблих військовослужбовців військової частини 3029 НГУ, які загибли під час виконання бойових завдань на сході України. Далі для гостей частини влаштували екскурсію по військовому містечку, гвардійці продемонстрували цивільним виставку озброєння та техніки, які наразі використовує 9 полк оперативного призначення НГУ.
Приємною несподіванкою та родзинкою візиту «труханівців» до військової частини 3029 НГУ став концерт музичного гурту «3029», який гвардійці-строковики влаштували у клубі частини. Гості були приємно вражені та перегляд концерту супроводжувався бурхливими оплесками. Пасажирів потягу «Труханівська Січ» настільки вразив виступ військових музикантів, що ті просили їх грати на біс та постійно фотографувались з бійцями.
«У нас склались дуже приємні враження від відвідування вашої частини, це запам’ятається на все життя. Запоріжжя завжди вражає своїх гостей, у вас дуже багатий традиціями та культурою край. Схід і захід разом – ми це довели.» – зазначив пан Олексій, який приїхав до Запоріжжя з Тернопільської області.
#3029NGU.