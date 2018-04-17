Скейт-парки, пейзажі в підїздах і власна радіостанція — це про громади на Запоріжжі

Відкриття скейт-парку, міні-футбольного поля зі штучним покриттям, радіостанції, медіатеки — це все відбулось в один день у смт Веселе. Так, дійсно все було заплановано до приїзду запорізьких журналістів і групи представників громад Хмельницької, Сумської та Черкаської областей, які в рамках навчальної поїздки і прес-туру, організованого Запорізьким Центром розвитку місцевого самоврядування, відвідали Веселівську ОТГ. Проте підготовка до всіх цих відкриттів розпочалась заздалегідь і тривала кілька місяців. Що змогли побачити журналісти в одній з громад Запорізької області, читайте далі.
Збільшення населення
Веселівська об’єднана територіальна громада — одна із шести, що утворились в 2015 році, на старті процесу децентралізації. Відтоді і почався розвиток селища і навколишніх сіл. Голова ОТГ — Петро Кіяшко — і до цього очолював смт Веселе, проте разом зі збільшенням території громада отримала більше повноважень і коштів. Уже протягом трьох років самі вирішують, на розвязання яких проблем насамперед треба спрямовувати фінанси. “Вкладаємо кошти в розвиток навчальних закладів, сферу охорони здоров’я, відкрили два заводи, ремонтуємо дороги. Як результат — в громаді збільшилась чисельність населення. Народжується все ще менше ніж помирає, але люди почали повертатися до сільської місцевості, бо покращились умови проживання”, — пояснює під час брифінгу Петро Кіяшко.
Нові сільські школи
Багато уваги приділяють дітям. У Веселівській ОТГ працюють 6 шкіл і 6 дитячих садків. Створюють сучасний освітній простір з яскравими малюнками на стінах, телевізором в холі, тенісними столами і аерохокеєм, стільцями у коридорах та іграшками в класах для першокласників. Два спортивних зали і чотири сучасних комп’ютерних класів, медіатека і інтерактивні дошки і проектори майже в кожному класі… А першокласники всі з планшетами, придбаними за бюджетні кошти.
Секрет успішності Веселівської громади — у бажанні змін та активності як влади, так і мешканців. Оформленням шкіл, наприклад, займаються педагогічні працівники. “Ми маємо не розповідати молоді як жити, а показувати на власному прикладі”, — переконаний Петро Миколайович. При школах працює багато різних гуртків. З 1225 дітей майже 1000 займаються в різних гуртках, хоча працюють вони на фінансовій основі.
Спортивні майданчики і скейт-парки
“Економити на спорті і культурі неможна, — запевняє голова ОТГ, перераховуючи спортивні секції, — сім футбольних клубів, дзюдо… Проводили силові ігри за участі Василя Вірастюка. Наша спортивна школа зайняла 1-е місце серед усіх шкіл Запорізької області, включаючи обласний центр. (Підтвердження перемог — дві стіни від полу до стелі займають призові кубки.) Жодне свято не відбувається без спортивних змагань.
Щоб діти мали змогу тренуватися у будь-яку погоду, при школах відкривають сучасні спортивні майданчики зі штучним покриттям. Вже два міні-футбольних поля є, ще чотири планують відкрити цього року, залучаючи грантові кошти і вкладаючи бюджетні. “У всіх дев’яти населених пунктах має бути спортивний майданчик, — говорить Петро Кіяшко.
Долучилась Веселівська ОТГ і до Стратегії розвитку спортивної інфраструктури в ОТГ, розробленої Запорізьким Центром розвитку місцевого самоврядування. Один з її напрямків — підготовка професійних тренерів з футболу, яка стартувала цього року.
Під час прес-туру в Веселому відкрили в скейт-парк.
ОСББ
100% багатоквартивних будинків у Веселівській громаді — на утриманні самих мешканців. Клумби і спортивні та дитячі майданчики майже у кожному дворі. У багатьох під’їздах не лише чисто, а й затишно і красиво. На стінах — пейзажі, казкові герої. На майданчиках між сходами — квіти і навіть столи і крісла. “Люди збираються взимку, спілкуються, — розповідає заступник голови Веселівської ОТГ Олексій Дяченко. — Ще в 2015 році цей будинок став переможцем в конкурсі на кращий під’їзд. З того часу все підтримують в належному вигляді. Таких будинків у нас багато. Все від людей залежить”.
Власна радіостанція
Щоб всі мешканці громади (а їх 13 тисяч) були в курсі, що відбувається, окрім газети, сайтів ОТГ, відкрили і власну радіостанцію “Весела громада”. Тепер на частоті 97,3 протягом 20 хвилин на добу у зручний для більшості жителів час можна буде почути новини Веселівської громади. Це перше малопотужне FM-радіо в Україні, яке транслюватиме на об’єднану територіальну громаду. Використовуватиметься воно і для оповіщення населення, в тому числі при пожежах.
Добровільна пожежна бригада
“У селах люди влітку зазвичай працюють на полях, — розповідає черговий нового для України утворення — добровільної пожежної бригади. — Але коли починається пожежа, швидко зв’язуємось між собою по мобільних телефонах, сідаємо в машину та їдемо гасити вогонь. Тут немає часу обговорювати, чиє поле горить. Вогонь швидко поширюється. Чекати, поки доїде машина з центру, безглуздо. Тому всі йдуть допомагати”.
Працюють безкоштовно, і навіть дивуються питанню про оплату. Облаштувати пункт місцевої пожежної охорони допомогла Німецька компанія міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Отримала добровільна бригада і пожежну машину.
Звідки гроші
Роботи зроблено вже багато, але планів ще більше. Але їх втілення потребує коштів. Загальний бюджет Веселівської ОТГ в 2017 році становив 78 млн, власний — 41,5 млн грн. Основні надходження — від податку на дохід фізичних осіб (48%), єдиного податку (24%), акцизного збору (10%), податку на землю (13%).
Залучають і кошти програм технічної допомоги. Центр надання адміністративних послуг, наприклад, відкрили завдяки підтримці Програми “U-LEAD з Європою”. Причому цей ЦНАП обслуговує не лише жителів Веселівської громади, а й весь район. Тепер в одному приміщенні за стислий термін можна отримати понад 100 адміністративних послуг. Щоб вклеїти фотографію в паспорт, наприклад, необхідно 15 хвилин. Відкрився ЦНАП 28 лютого, а на сьогодні його послугами скористались близько 3000 разів.
Доходи до бюджету дають і нові підприємства. За кошти субвенції на інфраструктуру придбали мобільний асфальтний міні-завод, завдяки чому мають змогу і робити ремонт доріг. На сьогодні це підприємство виробляє і тротуарну плитку, яка обходиться громаді майже в два рази дешевше, ніж, наприклад, у Мелітополі. До того ж це — робочі місця. Окупність такого міні-заводу, за словами заступника голови Олексія Дяченка, — один рік”.
Ще одне нове підприємство, яке не лише дає надходження до бюджету близько 500 тисяч на рік і забезпечує роботою 24 особи, а й ще дуже красиво виглядає — сонячна електростанція ТОВ “Солар Парк Веселе”. Багато років тому на цих 29 га землі розташовувався консервний завод, після його занепаду утворилось звалище. У вересні 2017 року, отримавши землю в оренду, розпочали споруджувати сонячні панелі, а в березні 2018-го електростанція вже розпочала роботу. Загальні інвестиції в проект, за словами генерального директора “Солар Парк” Юрія Гордєєва, становлять 16 млн євро, причому на значну суму (10 млн грн) довелося брати кредит — в українському банку. Як зауважує керівник підприємства, це не тільки локальний бізнес,а й ще підтримка економіки країни і підтримка молоді. Усі розробники — українці, причому їх середній вік — 32 роки.
Льотна академія
На території Веселівської обєднаної територіальної громади, в с. Широке, працює унікальне підприємство з виробництва літаків — ТОВ “ХіАТ”. Окрім того, з усього світу приїжджають сюди на стажування льотчики — щоб на практиці опанувати професію, “налітати години”. Проте вже з вересня на базі “ХіАТ” вже буде навчання повного циклу — і теорія, і практика. На запитання, чим буде зацікавлювати іноземних студентів, якщо у них є змога навчатися в інших країнах, відповідають — “вартістю навчання”. Для громади це будуть значні надходження, до того ж з’явиться стимул для розвитку інфраструктури — необхідно буде і гуртожитки будувати, і їдальні, і ще більше над забезпеченням відпочинку працювати.