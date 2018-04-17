Сподіваюсь бути почутою… Музично-поетичний вечір

Нам треба жити кожним днем.
Не ждать омріяної дати.
Горіть сьогоднішнім вогнем,
Бо «потім» може не настати.
Ліна Костенко
Українська земля славиться різнобарв׳ям талановитих митців-письменників та поетів. Іхні шедеври відомі на весь світ, звучать десятками мов, цитуються у кінострічках та покладені на музику!
У програмі музично-поетичного вечору “Сподіваюсь бути почутою…” прозвучать вірші про яскраву та рідну країну, мелодійну українську мову, про величність та безмежність кохання.
Твори корифеїв української поезії: Ліни Костенко, Володимира Сосюри, інтимна лірика Івана Франка звучатимуть у супроводі ніжної скрипки та багатоголосої бандури.
Провідні солісти обласної філармонії та ансамбль бандуристів “Божена”, керівник – заслужена артистка України Ольга Беженарь, виконають рядки, які здатні чарувати, підбадьорювати, надихати на боротьбу або, навпаки, заспокоювати й зцілювати душу.
Запрошуємо вас на чудовий вечір прекрасної поезії та дивовижної музики!
Ціна квитка від 60 грн
Квитки продаються в касах філармонії та білетної агенції musin.zp.ua
Каса: 236-44-67
Довідки: 236-99-77, 236-44-85