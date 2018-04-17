Танкісти полку відточують бойову та спеціальну підготовку

Протягом двох тижнів екіпажі танкової роти 9-го полку оперативного призначення Національної гвардії України відточують свій бойовий вишкіл на базі військової частини 3057 Національної гвардії України. Метою навчань є перевірка та оцінка бойової готовності танкових підрозділів після зимового періоду та обмін досвідом.
Польовий вихід проходить на учбово-тактичному полігоні військової частини 3057 поблизу селища Урзуф Донецької області. Танкісти обидвох військових частин проводять спільні дії, які вдосконалюють рівень бойової готовності та спеціальної підготовки підрозділів. Бійці згідно плану проходять курси навчальних стрільб, покращують навички керування бойовою технікою та вдосконалюють тактико-спеціальну підготовку.
«Під час польового виходу бійці нашого полку мають змогу практично засвоювати всі необхідні навички для ведення ефективного бою. Завдяки «Азовцям» ми обмінюємось досвідом, та переймаємо корисні навички поводження з важкими озброєнням та оперативним реагуванням на ситуацію, якого» – зазначив старший лейтенант Владислав Кірсанов.
Завдяки цим навчанням, гвардійці, також мають змогу згадати та відпрацювати отримані раніше знання та вміння. Вже восени серед танкових підрозділів Національної гвардії України пройде чемпіонат на визначення найкраще підготовлених екіпажів.