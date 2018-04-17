Тетяна Іспандярова: «У тренді – венеціанське скло»

Весна, нарешті, вступила в свої права і стимулює жінок прикрашати себе улюблених у своє задоволення і для естетичної насолоди оточуючих. Питання, як саме підкреслити свою індивідуальність і привабливість, для жінок не може залишитися риторичним. Розібратися з ним нам допоможе експерт в темі жіночих прикрас, майстриня з венеціанського (муранського) скла – запоріжанка Тетяна Іспандярова.
– Пані Тетяно, які загальні тенденції моди на жіночі прикраси в сезоні весна-літо-2018? Що варто носити? А які прикраси вже не камільфо?
– Стильні прикраси з’явилися далеко не в останні роки. Історія біжутерії йде в минулі століття. Але справжню популярність прикрасам принесла найвідоміша дизайнер минулого століття Коко Шанель. Вона заявляла, що тільки дівчата з поганим смаком вибирають коштовності. Ті ж, хто вміють добре одягатися, виглядають елегантно і вишукано і в біжутерії.
Весна – це час, коли потрібно всіма можливими засобами підкреслювати свою жіночність. Зробити це можна за допомогою красивої біжутерії, яка прекрасно поєднуються як з класичними діловими костюмами, так і святковими сукнями.
– Прикраси з венеціанського скла – щось нове в арсеналі сучасних модниць. Розкажіть докладніше про них. Які саме прикраси – сережки, намисто, браслети, підвіси найбільш актуальні в цьому сезоні? Яка форма, колір найкращими є? Чи є особливості носіння таких прикрас?
– У біжутерії лідируючі позиції за ефектними кольє і намистами. Вони можуть бути досить об’ємними. Такі аксесуари можна підібрати під різний тип зовнішності. Дамам з пишними формами підійдуть кольє, що складаються з плоских елементів. А ось дівчатам з маленькими грудьми можна урізноманітнити свій лук намистом, що складається з об’ємних і великих деталей.
Ще один цікавий тренд – це комбіноване кольє, яке складається з елементів, виконаних в різному стилі. Також можна спробувати варіант прикраси, як ланцюжки або підвіски.
Довершити цікавий жіночий образ допоможуть і правильно підібрані браслетики. Якщо ви хочете зробити акцент на тонких зап’ястях або сучасному манікюрі, то це кращий варіант.
Молодим дівчатам підходять яскраві аксесуари. Допускається поєднання абсолютно несхожих одна на одну прикрас. Жінкам старшого віку бажано ставитися до вибору своїх прикрас більш вибірково.
– Виготовлення прикрас з венеціанського скла – процес високо художній. Що Вас надихає творити вироби? Як приходить ідея тієї чи іншої прикраси?
– Муранське скло можна назвати коштовним, так як при створенні біжутерії я використовую частинки срібла 925 проби для додання прикрасі природного мерехтіння. Це коштовності в склі, саме так його називають в Італії. Будь-яка справа має бути в задоволення. Тоді Муза приходить сама. Я отримую величезну радість і задоволення, працюючи зі склом.
-На скільки технічно складний процес виготовлення прикрас з венеціанського скла? Де цьому можна навчитися?
-Техніка в якій я працюю називається – лемпворк. Це досить древній вид рукоділля. Робота полягає в тому, щоб переплавити скло в скляні намистини. А для цього потрібна пальник і спеціальне обладнання. Де цьому можна навчитися? Звичайно цьому не вчать в університетах. Однак для людини, яка це поставить собі за мету, – немає перешкод. Перш за все, це майстер-класи з техніки лемпворк. І звичайно, доведеться купити пальник (краще – порадившись з майстром лемпворку), заготовки зі скла, піч, окуляри, організувати робоче місце. Так що, спочатку треба гарненько подумати. А потім подумати ще. І якщо дуже хочеться, то обов’язково все це зробити.
Відкрию маленький секрет, ми з моїми подругами майстринями -Lampwork, плануємо цього літа організувати ряд зустрічей, навіть з майстер-класами. Поки подібних заходів в Україні не було.
– На яких виставках можна побачити Ваші роботи?
– Переважно, це міжнародні виставки рукоділля, ювелірні виставки, Іноді просто, сезонні.Що стосується Запоріжжя, то часто буваю на нашій Набережній, під час Покровського ярмарку. Також мене запрошують на свої заходи мої друзі – Лариса Нєвєрова, заслужений артист Олег Григор’єв. Буваю на щорічних концертах “Готові на Все”. Та на інших культурно-мистецьких заходах у нашому обласному центрі.