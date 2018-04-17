Торгово-промислова палата регіону сприяє запорізько-німецькій співпраці

17 квітня у Запорізькій торгово-промисловій палаті відбулася Українсько-німецька коопераційна біржа. До нашого міста завітали підприємці землі Саксонія-Ангальт, керівництво Торгово-промислової палати Магдебурга – однієї з найбільших у Німеччині.
Запорізьку ТПП пов’язують з Палатою Магдебурга більше 20 років співпраці. Сьогодні ж, як зазначив у вітальному слові президент ЗТПП Володимир Шамілов, дія Зони вільної торгівлі України та ЄС відкриває нові перспективи для бізнесу.
Генеральний керуючий ТПП Магдебурга Вольфганг Мерц підкреслює, що головне завдання такої співпраці – знайти та пов’язати між собою відповідні підприємства двох країн.
Індивідуальні перемовини тривали більше 3 годин. За цей час більше 40 запорізьких підприємців провели зустрічі з профільними німецькими компаніями. У складі делегації – керівники підприємств машинобудівної, металургійної, науково-технічної, медичної та освітньої галузей.
Важливо, що у їх числі є достатньо виробництв, що прагнуть налагодити з запорізькими компаніями коопераційні зв’язки та спільними зусиллями випускати продукцію для промисловості, сільського господарства та інших сфер економіки.
В рамках візиту до Запоріжжя також заплановані зустрічі у Запорізькому національному та Запорізькому національному технічному університетах. Цінним для нашого промислового регіону буде досвід Німеччини у питаннях технічної освіти. Зокрема, Запоріжжя відвідає керівник навчального закладу «Тойтлоф», що спеціалізується на підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців технічних спеціальностей та зацікавлений у реалізації спільних освітніх проектів.
Перша українсько-німецька коопераційна біржа відбулася у Запоріжжі в 2007 році. Це результат тісної довготривалої співпраці Торгово-промислових палат Запоріжжя та Магдебурга. Відтоді заходи у форматі індивідуальних В2В-перемовин стали традиційними та затребуваними як з української, так і німецької сторони, дають практичні результати.
Наприклад, екотехнологічна компанія «Гранік» – завдяки співпраці регіональних палат обох країн – змогла відкрити нову успішну сторінку розвитку з придбання комунальної техніки на аукціонах Німеччини.
Наталія Охромій