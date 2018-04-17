В Енергодарі атомники вимагали енергетичної незалежності і гідних зарплат

Кілька тисяч працівників Запорізької атомної електростанції вийшли на центральну площу в Енергодарі, щоб оголосити свою позицію щодо кризової ситуації, яка склалася в енергетичній галузі України.
Захід пройшов 12 квітня на площі перед Палацом культури «Сучасник». Профспілка ЗАЕС назвав акцію попереджувальною.
– Ми стикаємося з дивовижними речами, коли атомна галузь живе в борг, коли заробітна плата кожного з нас платиться своєчасно, але через кредити. Ми чекаємо результату рівно місяць і ми переходимо до інших, більш рішучих дій, але строго в рамках закону, – заявили представники профспілки.
Люди на площі вимагали енергетичної незалежності і гідних зарплат
Якщо через місяць ситуація в енергетичній галузі не зміниться, енергетики з усіх регіонів країни зберуться на акцію в Києві, наголосили учасники протестної акції в Енергодарі.