Володимир Буряк доручив підготувати рішення про обмеження руху великовантажного транспорту через греблю

Міський голова Володимир Буряк доручив сьогодні підготувати проект рішення виконавчого комітету міської ради про обмеження або заборону руху великовантажного транспорту по автопереїзду через греблю «Дніпрогесу» на період ремонтних робіт.
Нагадаємо, з 20 квітня в Запоріжжі стартує ремонт автотранспортного переїзду, що проходить через греблю «Дніпрогесу». Термін виконання – три місяці. Роботи будуть виконуватися на замовлення «Укргідроенерго». Для цього планується перекривати поетапно по одній смузі дороги, без повного припинення руху по греблі.
Міський голова Володимир Буряк в ході сьогоднішньої апаратної наради зазначив, що ремонт створить певні незручності запоріжцям, хоча схеми руху на цей період розроблені. Необхідно максимально мінімізувати ці незручності для городян. У тому числі і за рахунок повної або часткової заборони руху великовантажного транспорту через греблю.
– Необхідно опрацювати за участю всіх зацікавлених сторін відповідний проект рішення виконкому. Розглянути при цьому різні варіанти вирішення проблеми. Можливо, потрібно повністю на ці три місяці заборонити рух великовантажного транспорту через греблю. Ще один варіант – заборонити рух такого транспорту щодня в певний час, – зазначив Володимир Буряк.
Така заборона в першу чергу стосуватиметься транзитного транспорту, що переміщується через Запоріжжя. Проект рішення планується затвердити на найближчому засіданні виконкому, яке відбудеться 20 квітня.