Володимир Буряк: «Право на пільговий проїзд у Запоріжжі ще ніхто не відміняв»

Водії «маршруток» не мають права відмовляти пільговикам у безкоштовному проїзді, посилаючись на прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про «монетизацію» пільг на проїзд. Це питання обговорювалося в ході апаратної наради, яку провів міський голова Володимир Буряк.
Учасники наради відзначили, що останнім часом з’явилася інформація про те, що окремі водії «маршрутних» таксі відмовляються перевозити пільговиків безкоштовно. Свою відмову вони мотивують тим, що Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо «монетизації» цього виду пільг.
Міський голова Володимир Буряк нагадав, що в Запоріжжі продовжує діяти право на безкоштовний проїзд пасажирів пільгових категорій. Це передбачено в договорах на обслуговування маршрутів, укладених з перевізниками. Інших рішень Запорізька міська рада на сьогодні не приймала.
Володимир Буряк доручив начальнику управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку міської ради Олександру Власюку провести нараду за участю керівників автотранспортних підприємств, які здійснюють обслуговування маршрутів громадського транспорту в Запоріжжі. В ході наради необхідно акцентувати увагу перевізників на необхідності виконання укладених договорів, в тому числі і щодо перевезення пільговиків. Також управління транспорту повинне оперативно реагувати на всі скарги запоріжців, серед них і на ті, які стосуються відмови у пільговому проїзді.
За словами Олександра Власюка, на сьогодні «маршрутники» не мають жодних законних підстав для відмови пільговикам у безкоштовному проїзді. Міська рада дійсно має право прийняти рішення про «монетизацію» пільгового проїзду, але таке рішення не прийняте. Відповідно продовжують діяти і норми про безкоштовне перевезення пасажирів пільгових категорій.