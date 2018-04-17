За добу на території області рятувальники ліквідували 19 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 19 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 3,85 га. На ліквідацію лише цих займань залучалась 21 одиниця техніки та 83 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
15 квітня о 13:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що сталася на території одного із приватних домоволодінь по вул. Балка – Поповка в Комунарському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на подвір’ї горить дах гаражу та меблі на загальній площі 20 кв. м.
О 14:16 вогнеборці локалізували загорання, а о 15:00 – повністю ліквідували та провели розбір і пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Як з’ясувалося, на момент пожежі в гаражі знаходився автомобіль ВАЗ, але завдяки оперативним діям бійців ДСНС, вдалося не допустити загорання автомобіля.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи проводять розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій споруді
15 квітня о 23:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного домоволодіння по вул. Нова в с. Чистопілля Токмацького району виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 70 кв. м.
О 23:48 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 01:24 повністю ліквідували. Після чого рятувальники провели розбір та проливку конструкцій для запобігання виникнення повторного займання.
Ймовірною причиною пожежі сталося необережне поводження з вогнем. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: за добу вогнеборці ліквідували загоряння в двох автомобілях
Так, 15 квітня о 15:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу поруч із с. Кам’янське на автошляху Харків-Сімферополь Василівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль «VW Golf» на загальній площі 4 кв. м.
Вже о 15:15 вогнеборці локалізували загорання, а о 15:36 – повністю ліквідували.
Того ж дня о 21:40 в м. Запоріжжя по вул. Зелена Дніпровського району горів автомобіль ВАЗ на загальній площі 4 кв. м.
Вже о 21:53 вогнеборці локалізували загорання, а о 22:03 – повністю ліквідували. Причини пожежі встановлюються. Внаслідок пожеж ніхто не постраждав. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 11 чоловік особового складу.
м. Мелітополь: рятувальники ліквідували пожежу в господарчій будівлі
15 квітня о 21:43 до Служби порятунку «101» від сусідів надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї приватного домоволодіння по вул. Гетьмана Сагайдачного виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерхова господарча будівля на загальній площі 40 кв.м.
О 21:56 вогнеборці локалізували загорання, а о 22:14 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Як з’ясувалося на момент виникнення пожежі господарів дома не було.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу в господарчій будівлі
15 квітня о 14:55 до Служби порятунку «101» від сусідів надійшло повідомлення про те що, на подвір’ї приватного домоволодіння по вул. Блакитній в с. Щасливе Оріхівського району виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерхова цегляна господарча будівля на загальній площі 20 кв.м.
О 15:10 вогнеборці локалізували загорання, а о 15:15 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.
За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу на території кооперативу «Дружба-3»
15 квітня о 15:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Студентській Шевченківського району на території кооперативу «Дружба-3» сталася пожежа.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить одноповерховий будинок на загальній площі 70 кв. м.
Вже о 16:17 вогнеборці локалізували пожежу, а о 16:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Як з’ясувалося на момент виникнення пожежі господарів не було.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Віл ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.