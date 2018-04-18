Музичний концерт на сході України від військового оркестру

16 квітня, у одному з селищ Донецької області оркестр військової частини 3029 Національної гвардії України влаштував музичний концерт для вихованців місцевої школи та гвардійців, які виконують службово-бойові завдання на сході України. Концерт відбувся з нагоди Всесвітнього дня голосу та з простою метою привітати гвардійців та вихованців учбових закладів з весною.
Музиканти оркестру виконали ряд популярних та хітових музичних композицій, таких як Frank Sinatra «I love you baby» та пісні гурту «ТіК», а вокалісти частини чудово акомпанували під них.
Дітям та їх вчителям сподобався концерт, з посмішками та позитивним настроєм вони дружньо підспівували пісні, а гвардійці ледве стримувались щоб не почати танцювати, коли почули знайому з цивільного життя веселу пісню гурту «ТіК» – «Вчителька».
«Чудовий настрій к нам приїхав, наш оркестр сьогодні зробив мій день…» – поділився враженням старший солдат військової частини 3029 НГУ.
Наприкінці концерту вчителі місцевої школи подарували гвардійцям малюнки від наймолодших вихованців учбового закладу та власноруч виготовлену за допомогою комп’ютерної графіки ікону Божої Матері, як символ захисту наших бійців.