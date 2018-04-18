На Запоріжжі втричі зросла кількість митних оформлень за принципом “єдиного вікна”

За три місяці поточного року 90 відсотків митних декларацій оформлюється за допомогою “єдиного вікна”, що втричі перевищує минулорічні дані.
Як відзначають фахівці Запорізької митниці ДФС, цей показник досягнуто завдяки тісній взаємодії з декларантами та контролюючими державними органами, які задіяні в інформаційному обміні. Зокрема, організовано цілодобовий графік роботи митного поста “Запоріжсталь”, в зоні діяльності якого розташовані гірничо-металургійні підприємства з безперервним виробництвом.
Нагадаємо, з лютого 2018 року в усіх пунктах митного оформлення запрацював оновлений порядок інформаційного обміну за принципом “єдиного вікна”, яким спрощено умови подання документів для отримання відповідних видів контролю експортних та імпортних операцій.
Усього за перший квартал запорізькі митники оформили понад 15 тисяч митних декларацій, 99 відсотків з яких – в електронному вигляді. Он-лайн взаємодія з митними органами сприяє прискоренню митного оформлення товарів – на сьогодні середній час складає 67 хвилин, що на 12 відсотків менше, ніж у відповідному періоді минулого року. Зокрема, за імпортними операціями час процедур скоротився майже на 30 відсотків.
Запорізька митниця ДФС