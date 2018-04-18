У ЗНУ ВПЕРШЕ відбудуться пробні ЗНО із іноземної мови для тих випускників бакалаврату, котрі планують вступати в магістратуру

19 квітня у Запорізькому національному університеті, навчальний корпус №2 (вул. Жуковського, 66б), перед корпусом. Початок: 14.00 –збір перед навчальним корпусом №2.
У квітні в Запорізькому національному університеті відбудеться низка пробних ЗНО із іноземної мови для тих випускників бакалаврату, котрі планують вступати в магістратуру. Згідно з правилами прийому-2018 такі нововведення стосуються спеціальностей:
081 «Право»
032 Історія та археологія,
033 Філософія,
051 Економіка,
052 Політологія,
053 Психологія,
054 Соціологія,
061 Журналістика,
242 Туризм,
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.
Вступні випробування будуть проводитися у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань.
Традиційно Запорізький національний університет піклується про якнайгрунтовнішу підготовку вступників до проведення ЗНО. Цього разу для них проведуть безкоштовне пробне тестування з іноземної мови. Молодь зможе протестувати свій рівень знання мови, визначитися з тими темами, котрі ще потребують доопрацювання.
Безкоштовне пробне тестування з іноземної мови розраховане як на студентів бакалаврату Запорізького національного університету, так і на представників інших вишів Запоріжжя, Запорізької та інших областей.
Учасники пробного ЗНО зможуть:
ознайомитися з процедурою та зразками тестів, що відповідають вимогам програм ЗНО, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року;
виконати пробний текст і попрактикуватися в заповнені бланків відповідей;
навчитися ефективно розподіляти час при виконанні тестового завдання;
оцінити власний ступінь готовності до походження ЗНО.
Для довідки:
єдиний вступний іспит – форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання.
Телефон: (061)-289-12-96