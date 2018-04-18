Володимир Буряк: “Встановлення пам’ятника “Героям Чорнобиля” повинна завершитися 24 квітня”

26 квітня 2018 року мітинг-реквієм, присвячений 32-ій річниці Чорнобильської катастрофи, пройде в Запоріжжі біля нового пам’ятника “Героям Чорнобиля”. Зараз в обласному центрі закінчується його установка, яка повинна завершитися 24 квітня, проводиться благоустрій прилеглої території. В середу, 18 квітня, міський голова Володимир Буряк проконтролював виконання робіт, які вже вийшли на завершальну стадію.
Установки пам’ятника, присвяченого подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, десятки років домагалися чорнобильці-ліквідатори, члени їх сімей. Вони неодноразово заявляли, що в Запоріжжі є Фонтан життя, що став для нашого міста символом героїзму чорнобильців. У теж час, на відміну від багатьох інших міст, у нас немає відповідного пам’ятника. Це притому, що тисячі запорожців брали участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Багато хто з них вже пішов з життя.
З питанням про установку пам’ятника представники громадських організацій чорнобильців звернулися і до міського голові Володимиру Буряку, вже не сподіваючись на успіх. Після спілкування з чорнобильцями міської голова прийняв рішення, що пам’ятник “Героям Чорнобиля” в Запоріжжі буде. Чорнобильці і міська влада спільно виробили рішення про місце установки і зовнішній вигляд меморіалу.
Пам’ятник було вирішено встановити в самому центрі міста, на проспекті Соборному в районі Вознесеновского спуску. Автором ідеї меморіалу став Рубен Оганисян, що переміг в конкурсі, який відбувся більше п’ятнадцяти років тому. Тепер прийшов час для втілення цієї ідеї.
Меморіальний комплекс символізує собою те, що чорнобильці-ліквідатори зупинили атом, що вирвався на свободу. У складі пам’ятника сфера, яка буде встановлена на символізуючій випалену землю плиті, фанерованій гранітом. Встановлений портал – як вододіл між часом до і після аварії на ЧАЕС. Також меморіал було вирішено не обмежувати тільки одним пам’ятником. У роботи включили благоустрій прилеглої території, установку зовнішнього освітлення і крамничок, нові газони, висадку кущів.
– Сьогодні ми вже знаходимося на завершальній стадії. Поставлено завдання завершити роботи 24 квітня. Це необхідно, щоб був час привести тут все в порядок. 26 квітня, в чергову річницю Чорнобильської трагедії, тут пройде мітинг. Цей меморіал – пам’ять про людей, які захистили світ від наслідків Чорнобильської катастрофи, – відмітив Володимир Буряк.
Міський голова нагадав, що роботи на цьому об’єкті стартували у вересні 2017 року. Були деякі проблеми, недоліки, які вдалося усунути. Усі ідеї, які були закладені при проектуванні меморіалу, вдалося утілити.
– Це буде не просто пам’ятник, а фактично архітектурний комплекс, з облаштованою прилеглою територією. Важливо, щоб запорожці могли прийти сюди, згадати про подвиг чорнобильців-ліквідаторів, віддати їм данину поваги, – сказав Володимир Буряк.
Тут вже встановлена плита подіуму, змонтований портал. Завершується облицювання плити подіуму гранітом. Сфера, символізуюча атом, чекає монтажу. Біля пам’ятника укладена плитка, встановлено основне освітлення меморіалу. Облаштовані клумби. Залишилося висадити на них кущі і виконати посів газонів. Триває благоустрій прилеглої території. Це укладання плитки, установка крамничок. В понеділок планується почати висадку кущів.
На територію меморіалу вже привезли інформаційний знак, який стане частиною єдиного архітектурного комплексу. Його установку повинні почати в п’ятницю. Також буде змонтовано декоративне освітлення.