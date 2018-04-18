З поліцейськими Запоріжжя провели заняття, щодо дотримання прав і свобод людини

Навчальний захід присвячено налагодженню взаємодії поліції та центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.
Для співробітників територіальних підрозділів Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області провели додаткове заняття з дотримання прав і свобод людини в поліцейській діяльності.
Із доповідями виступили: старший інспектор з особливих доручень Управління забезпечення прав людини Національної поліції України Людмила Хоменко, начальник відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях Володимир Антонцев та директор Другого запорізького місцевого центру Сергій Вітько.
Слухачі отримали консультації стосовно порядку інформування центрів про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Залучення адвоката для проведення окремої процесуальної дії, здійснення виклику в кримінальному провадженні, затримання уповноваженою службовою особою та повідомлення інших осіб про затримання.
Також, присутнім наголосили на забезпеченні реалізації державної політики у сфері захисту прав людини та запобіганні порушенню конституційних прав та свобод громадян.
Нагадаємо, що громадяни України, іноземці та особи без громадянства можуть отримати безоплатну правову допомогу, юридичну консультацію та роз’яснення законодавства в установах з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Запоріжжі та області за адресами:
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях – м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 77, 8-й поверх, тел. (061) 224-44-50, office.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Перший запорізькій місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 77, 2-й поверх, тел. (061) 764-60-77, zaporizhya1.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Другий запорізькій місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – м. Запоріжжя, майдан Профспілок, буд. 5, тел. (061) 239-07-07, zaporizhya2.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Мелітопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – м. Мелітополь, вул. Вакуленчука, буд. 99, тел. (096) 523-98-55, melitopol.zaporizhya@legalaid.gov.ua
Бердянський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги – м. Бердянськ, вул. Свободи, 115/Богуславського, буд. 8, тел. (06153) 4-89-42, berdyansk.zaporizhya@legalaid.gov.ua