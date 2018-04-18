За добу на території області рятувальники ліквідували 8 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 8 повідомлень про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 1,32 га. На ліквідацію лише цих займань залучались 8 одиниць техніки та 37 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: фахівці-піротехніки знешкодили 32 одиниці вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
16 квітня під час земляних робіт на території агрофірми «Славутич» в с. Михайлівка Вільнянського району працівниками виявлено підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували:
артснаряди калібром 105 мм – 1 одиниця, калібром 88 мм – 1 одиниця, калібром 76 мм – 9 одиниць, калібром 57 мм – 5 одиниць, калібром 45 мм – 1 одиниця, калібром 23 мм – 2 одиниці, 6 мінометних мін калібром 82 мм, одну авіабомбу ОАБ-2,5кг та одну гранату Ф-1 часів минулих війн.
Того ж дня, в лісосмузі за межами м. Василівка знешкодили дві мінометні міни калібру 82 мм та гранату РГД-5 часів війн.
Згодом в лісосмузі за межами с. Верхня Криниця Василівського району. Група розмінування АРЗ СП м. Запоріжжя вилучила два артснаряди калібру 76 мм часів війн, які громадяни виявили 16 квітня.
Всі виявлені ВНП знищили в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки. Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Запорізька область: вогнеборці врятували 4 мікроавтобуси від знищення полум’ям
18 квітня о 04:17 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території автостоянки по вул. Центральній в м. Дніпрорудне.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять моторні відсіки та частково салони трьох пасажирських мікроавтобусів на загальній площі 10 кв.м.
Як з’ясувалося, на території автостоянки знаходилося 7 пасажирських мікроавтобусів. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося не допустити розповсюдження полум’я на 4 автівки.
О 04:22 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 04:45 – повністю ліквідувати.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.