Запорізькі податкові міліціонери ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 110 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який працював у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо мінімізації податків шляхом переводу безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Для прикриття незаконної діяльності зловмисники зареєстрували на підставних осіб 6 фіктивних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги). У подальшому кошти переводились у готівку за допомогою чекових книжок та повертались «замовникам» за винагороду у розмірі близько 12-14%.
Обіг конвертаційного центру протягом 2015-2018 років оцінюється у 110 млн. грн.
За результатами 15 обшуків, проведених на підставі ухвал суду у офісному приміщенні конвертаційного центру, за адресами реєстрації підконтрольних підприємств, у місцях проживання фігурантів та їх автомобілях, було вилучено 11 печаток підконтрольних підприємств, чорнові документи, бухгалтерські документи, банківські картки, чекові книжки та комп’ютерну техніку.
Крім того, накладено арешт на грошові кошти на банківських рахунках підконтрольних компаній на суму близько 1,3 млн. грн. та на ліміт з ПДВ на загальну суму 240 тис. грн.
Тривають слідчі дії.
З початку року це вже другий ліквідований у Запорізькій області міжрегіональний конвертаційний центр.
Загальний обіг “проконвертованих” цими центрами коштів становить близько 310 млн. грн., а сума збитків оцінюється у 51 млн. гривень.
Головне управління ДФС у Запорізькій області