Запорізькі поліцейські затримали чоловіка за завідомо неправдиве повідомлення про теракт

До шести років позбавлення волі загрожує мешканцю одного з сіл Василівського району, який завідомо неправдиво повідомив про підготовлений теракт.
16 квітня о 13:49 до Василівського відділу поліції зателефонував невідомий чоловік. Громадянин повідомив, що на території району відбудеться теракт, якщо йому не перерахують 50 тисяч гривень.
В ході комплексу оперативно-розшукових заходів, поліцейські встановили та затримали раніше засудженого громадянина 1988 року народження. Вилучили у нього мобільний телефон, із якого надійшов дзвінок. Причину свого вчинку затриманий не назвав, проте визнав, що інформацію про теракт він вигадав.
Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Запоріжжі поліцейські затримали жінку, яка завдала смертельне тілесне ушкодження братові.
Відділ комунікації поліції Запорізької області