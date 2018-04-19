Чергове звільнення в запас

Знову декілька десятків гвардійців-строковиків військової частини 3029 НГУ, призову ІІ-2016 вирушили до рідних країв
Звільняємих в запас гвардійців, зібрали у клубі військової частини та розповіли про порядок постановки на облік у місцевих військкоматах. Спеціалісти відділу кадрів, фінансової служби та юристи дали хлопцям відповіді на турбуючі питання. Також перед військовослужбовцями виступив командир резервної роти полку, який нагадав гвардійцям про доцільність заключення з частиною контракту на службу у резервній роті та про переваги такої служби. Після чого гвардійцям роздали військові квитки та службові характеристики.
На плацу частини хлопці вже в останнє виконали стройові команди: «Рівняйсь!» та «Струнко!» привітавшись з заступником командира полку підполковником Андрієм Бєляєвим, який відзначив кращих бійців почесними грамоти та нагородив черговими званнями.
«Хлопці, вітаю вас з визначною у вашому житті подією, кожен з вас гідний захисник України. Ми будемо раді бачити вас у резервній роті полку, або на службі за контрактом. Нехай у вашому житті все складається добре. Миру вам та вашим сім’ям!» – зауважив заступник командира військової частини підполковник Андрій Бєляєв.
Після всіх урочистостей, хлопці розійшлись прощатись з товаришами, робили фото на пам’ять та бажали один-одному успіхів на життєвому шляху.
старший солдат Олег Соловйов