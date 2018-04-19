Читайте у газеті “Запорізька правда” за 19.04.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 19 квітня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», присвячений головним подіям у житті мешканців нашої області.
Оскільки ця подія відбувається напередодні Дня Довкілля і Дня Матінки-Землі, то у своїх публікаціях наші журналісти чимало уваги приділяють темі екології і захисту навколишнього природного середовища.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Тож детально розкажемо про визначні дати календаря, присвячені довкіллю і тим наслідкам, з якими стикнулося людство, знехтувавши своїм обов’язком берегти природу. Мова про День пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф і про всесвітню техногенну катастрофу – Чорнобильську трагедію.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Цього разу поведемо мову про декомунізацію. Чому на вулицях наших міст ще й досі не змінили таблички із назвами? Чому шкільні будівлі ще й досі «прикрашають» символи тоталітаризму? Як зрушити ситуацію з мертвої точки – реалізувати декомунізацію? Про це міркує журналіст Віталіна Московцева і наші читачі на шпальтах «Запорізької правди».
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
У «Запорізькій правді» в рубриці «Краса і мода» щодо інновацій весняно-літнього сезону читайте про дивовижні рукотворні прикраси із венеціанського скла, що виготовляє запорізька майстриня Тетяна Іспандярова.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
У рубриці «Ваше здоров’я» дізнайтесь про те, як убезпечити себе і своїх рідних від небезпечних хвороб, що поширюються територією нашої області.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про подружжя лелек, що мешкає просто поруч мегаполісу. Також журналіст «Запорізької правди» Олександр Максимов, поспілкувавшись із жителями області, з’ясував, які ще дивовижні птахи регулярно з’являються біля їх осель.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.