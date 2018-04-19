Юліана Козаченко: «Запоріжці спрямували на потреби армії майже 116 мільйонів гривень»

За січень-березень 2018 року від запорізьких платників до бюджету надійшло 115,8 мільйона гривень військового збору. Про це повідомила в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Керівник фіскальної служби області зазначила, що наразі спостерігається позитивна динаміка надходжень військового збору. Порівняно з першим кварталом минулого року запоріжці спрямували на підтримку армії на 27 мільйонів більше, тобто надходження зросли майже на третину.
Найбільші суми забезпечили суб’єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя – майже 61 мільйон гривень, платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів перерахували 14 мільйонів, Мелітопольщини та Приазов’я – майже 11 мільйонів, Бердянського та Приморського районів – 8 мільйонів.
Нагадаємо, що на сьогодні ставка збору незмінна і становить 1,5% від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як із джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, всі доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, а також фізичні особи – нерезиденти, які отримують доходи із джерела їх походження в Україні та податкові агенти.
Головне управління ДФС у Запорізькій області