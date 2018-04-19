КУЛЬТУРІ КУЛЬТУРНИХ МЕНЕДЖЕРІВ!

Курс з підготовки топ-менеджерів у галузі культури для малих міст та ОТГ. Заявки приймаються до 10 травня
Міністерство культури України спільно із Goethe-Institut в Україні оголошують відкритий конкурс з підготовки топ-менеджерів у галузі культури для об’єднаних територіальних громад та малих міст України.
Мета програми «Академія культурного лідера» — вдосконалення кваліфікації місцевих керівників галузі культури, зацікавлених представників бізнесу, громадянського суспільства та молоді, яка прагне працювати в органах місцевого самоврядування галузі культури та креативному секторі із використанням сучасних механізмів та кращих практик ЄС.
Тривалість курсу: з травня 2018 року до травня 2019-го.
Теми навчальних модулів:
Модуль 1 «Соціальні зміни та роль культурної роботи»;
Модуль 2 «Культурне управління 1: розробка стратегії»;
Модуль 3 «Культурне управління 2: Оперативне впровадження»;
Модуль 4 «Поточні теми розвитку культури»;
Модуль 5 «Завершення, зворотній зв’язок та сертифікація».
В ході навчання кожен учасник розроблятиме програму розвитку культурної політики та галузі культури у його місті чи ОТГ. У разі виконання всіх навчальних вимог та захисту програми розвитку кожен учасник отримає сертифікат Міністерства культури України.
Учасники будуть розділені на чотири кластери:
Склад груп
Кожна група складатиметься з 25 осіб, які будуть відібрані шляхом відкритого конкурсу. Кожен учасник має взяти участь у всіх п’яти модулях, про що буде підписано відповідну угоду.
Хто може брати участь у конкурсі: працівники галузі культури (органу місцевого самоврядування або закладу культури), які мають досвід реалізації проектів соціально-культурного характеру, мріють змінити власне місто/ОТГ.
Необхідною умовою участі в Академії є відвідування 5 модулів навчання.
Відбірковий етап здійснюється виключно в електронній формі — кандидати на участь в Академії мають надіслати електронною поштою на адресу icultur@ukr.net не пізніше 17:00 за київським часом 10 травня 2018 року такі документи:
– заявку на участь, що включає:
резюме українською мовою (в довільній формі, до 1 сторінки);
мотиваційний лист українською мовою (в довільній формі, до 1 сторінки);
інформацію про населений пункт чи громаду, яку представляє кандидат (за шаблоном, що додається; до 1 сторінки)
підтвердження можливості взяти участь в навчанні у зазначені терміни Вашого округу;
– 2 рекомендаційні листи (від роботодавця із підтвердженням його зацікавленості у навчанні та від особи у сфері культури, яка підтвердить досвід проектної роботи).
У своєму супровідному листі заявники повинні підтвердити, що не існує перешкод для відвідування модулів Академії та виконання міжмодульних завдань. Заявники також повинні попередити про будь-які потенційні конфлікти інтересів, які можуть виникнути під час виконання завдання. У разі виникнення будь-якого конфлікту або інтересів, про яке було відомо, але не було заявлено під час подання заявки, договір може бути припинений.
Участь у Академії є безкоштовною (витрати за проживання та харчування несуть організатори проекту)
Увага! Оплата транспортних витрат за рахунок відряджуючої організації (або самих учасників)
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь на електрону адресу icultur@ukr.net.
Більше інформації на сайті Міністерства культури України.