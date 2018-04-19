Слідчі ДБР у Мелітополі отримуватимуть біля 36 тис.грн. – наразі триває конкурс

Тривають конкурси на 65 посад до територіального управління Державного бюро розслідувань, яке розташоване у місті Мелітополі та поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь.
Територіальне управління розслідуватиме злочини, скоєні високопосадовцями, суддями, правоохоронцями, а також військові злочині.
«Ми створюємо управління з «нуля» і через конкурс шукаємо кращих спеціалістів, які отримуватимуть гідні заробітні плати. Наприклад, для слідчих оклад становить близько 36 тисяч гривень. Водночас, це мають бути принципові люди, які здатні протистояти впливу високопосадовців, неупереджено та професійно виконувати свою роботу», – розповів Директор Бюро Роман Труба.
При цьому він звернув увагу, що законом встановлено квоти для слідчих: не більше 49% – мають бути люди, які протягом року працюють на цих посадах в інших державних органах, і не менше 51% – інші кандидати, які мають відповідний стаж роботи у галузі права.
«Ми пішли далі та взагалі скасували стаж роботи для останньої категорії кандидатів, а також збільшили кількість посад для цієї квоти. 64% кандидатів на посаду слідчого територіального управління повинні бути з вищою юридичною освітою, але не обов’язково мати досвід роботи. Тобто це вакансії для випускників вищих навчальних закладів, це їх шанс повірити у зміни в своїй країні», – роз’яснив Директор Бюро.
Він також повідомив, що до складу кожного територіального управління входитимуть три слідчих відділи, два оперативних підрозділи, а також інші сектори.
«Шукаємо не лише слідчих, але і кадровиків, фінансистів, юристів, тому запрошуємо всіх взяти участь у конкурсі та власними силами створювати новий правоохоронний орган», – зауважив Директор ДБР.
Ознайомитися з вакансіями та умовами проведення конкурсу можна за посиланням. Роз’яснення щодо конкурсу на сторінці Бюро https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/