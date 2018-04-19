Володимир Буряк заборонив розпочинати роботи по ремонту на греблі 20 квітня

Міський голова Володимир Буряк прийняв рішення заборонити розпочинати 20 квітня ремонтні робіт на автотранспортному переїзді через греблю «Дніпрогесу». Питання про початок ремонту розглядався в ході наради, яка відбулася сьогодні в міськвиконкомі.
З 20 квітня «Укргідроенерго» планувало почати ремонт автопереїзду, який проходить через греблю «Дніпрогесу». Для того щоб врегулювати всі організаційні питання в міськвиконкомі відбулася нарада під керівництвом міського голови Володимира Буряка. У ньому взяли участь керівники профільних служб, поліції, Облавтодору, Укртрансбезпеки, «Дніпрогесу».
В ході наради були представлені графіки виконання робіт, розраховані на три місяці. Також розглянули схему руху транспорту на період ремонту, пропозиції щодо можливого обмеження руху і так далі.
Міський голова Володимир Буряк висловив думку, що всі озвучені пропозиції є недостатньо опрацьованими. Відсутній детальний щоденний графік ремонту, із зазначенням конкретних термінів, залучених ресурсів і відповідальних осіб. Також є питання до запланованої організації руху. Якщо її не допрацювати, то це може привести до транспортного колапсу на греблі.
За підсумками наради міський голова Володимир Буряк зажадав висунув вимогу відкласти початок ремонту до вирішення проблемних питань, піднятих в ході обговорення. Необхідно також розглянути варіанти обмеження руху транспорту на період ремонту. Однак відповідні рішення будуть прийматися після надання доопрацьованих графіка ремонту і схеми руху транспорту.
Володимир Буряк прокоментував прийняте рішення на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».