За добу на території області рятувальники ліквідували 4 пожежі в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 4 повідомлення про пожежі на відкритих територіях. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 2,3 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 4 одиниці техніки та 15 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці евакуювали 5 людей на пожежі в багатоповерхівці
19 квітня о 00:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній із дев’ятиповерхівок по вулиці Вороніна Шевченківського району міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на восьмому поверсі горіли дерев’яні двері спільного входу до коридору та домашні речі на загальній площі 3 кв.м.
Одночасно с гасінням пожежі вогнеборці евакуювали 5 жителів квартир на свіже повітря.
О 00:44 рятувальники локалізували горіння, о 01:05 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 7 одиниць техніки та 24 чоловіка особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
19 квітня о 00:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Травневій в с. Травневе Мелітопольського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна споруда на загальній площі 48 кв.м.
О 00:32 вогнеборці локалізували займання, а о 00:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.