Юліана Козаченко: «До бюджетів громад області надійшло майже 56 мільйонів гривень акцизного податку»

За перший квартал запорізькі підприємства та бізнесмени, які уроздріб продають підакцизну продукцію, сплатили до місцевих бюджетів 55,7 мільйона гривень акцизного податку. З цієї суми від реалізації алкогольних напоїв надійшло 33,3 мільйона, а з продажу тютюнових виробів – 22,2 мільйона гривень податку.
Як повідомила в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, найбільші суми цього податку з початку року сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 30,7 мільйона, Мелітопольського та Приазовського районів – 10,4 мільйона, Бердянського та Приморського районів – 3,7 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – майже 3 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 2,5 мільйона гривень.
Також за право реалізовувати підакцизні товари запорізькі підприємці перерахували до місцевих бюджетів 10,5 мільйона плати за ліцензії. На сьогодні у Запорізькій області продавці роздрібної та оптової торгівлі мають майже 8 тисяч діючих ліцензій на реалізацію алкогольної та тютюнової продукції.
Крім того, у сфері обігу підакцизних товарів проведено 258 перевірок суб’єктів господарювання. У результаті виявлених порушень законодавства застосовані фінансові санкції у розмірі 4,6 мільйона гривень, донараховано акцизного податку на суму 2,5 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області