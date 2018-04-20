Перший турнір Запорізької обласної федераціїї футболу воїнів АТО

Сьогодні, на території футбольного стадіону «Торпедо» ЗАТ «ЗАЗ» відбувся перший тур ігор у чемпіонаті з міні-футболу серед команд силових структур Запорізької області.
Чемпіонат розпочали команди військової частини 3029 НГУ – «Гепард» та військової частини 3033 НГУ. У запеклій та напруженій боротьбі перемогу здобула команда «Гепард» 9 полку оперативного призначення, обігравши суперників з рахунком 6:2.
Далі в міні-футбол грали команди Служби Безпеки України у Запорізькій області, Національної поліції у Запорізькій області та Державної кримінальної виконавчої служби України, які також демонстрували доволі емоційний поєдинок.
Це перший чемпіонат з міні футболу організований для силових відомств Запорізького регіону, який проходить за ініціативою Запорізької обласної федерації футболу воїнів АТО.
«Дякуємо усім командам-учасникам! Бажаємо їм вдалих та цікавих ігор, якнайменше травм та розчарувань. Нехай перемагає сильніший…» – зазначив організатор змагань військовослужбовець 9 полку оперативного призначення НГУ майор Сергій Борисенко.
старший солдат Олег Соловйов