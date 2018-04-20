Рятувальники спільно з представниками Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства проведуть навчання по безпечному поводженню в екосистемах

23 квітня відбудуться спільні тактико-спеціальні навчання співробітників ГУ ДСНС України у Запорізькій області та Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства. За тактичним задумом після відпочинку громадян у лісі відбулося поширення полум’я від багаття. У рамках навчань, бійці ДСНС спільно із фахівцями лісгоспу ліквідовуватимуть імітовану пожежу, спричинену людською необачністю, після чого відбудеться практична презентація способів, як правильно та безпечно розпалювати багаття на відкритій території для того, щоб не нанести непоправної шкоди природному середовищу й не наразити власне життя на небезпеку.
Місце проведення та час уточнюється.
Запрошуємо представників ЗМІ долучитися до висвітлення заходу. Акредитація журналістів триває до 21 квітня 2018 року до 18:00 за електронною поштою cpp1@ukr.net або телефонним номером 099-914-02-11.
Контактна особа: Альона Нестеренко 099-914-02-11
Перевезення до місця проведення забезпечує Головне управління ДСНС області. Колеги, просимо дати підтвердження для того, щоб ми могли розрахувати кількість пасажирських місць та підібрати транспорт !!!
З повагою,
прес-центр Головного управління ДСНС України у Запорізькій області